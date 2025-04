La sera del venerdì 11 aprile, la facciata del Palazzo Ducale a Sassari sarà illuminata di rosso in supporto alla campagna per la donazione di organi e tessuti. Il sindaco Giuseppe Mascia ha accolto la richiesta dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari per celebrare la giornata nazionale della Donazione. Questa iniziativa è promossa dal Centro Nazionale Trapianti, il quale invita i Comuni a illuminare i propri edifici e monumenti con il colore rosso come segno di sensibilizzazione.

Secondo i dati aggiornati del Sistema Informativo Trapianti al 31 dicembre 2024, Sassari si distingue a livello nazionale per il suo impegno crescente nella promozione della donazione di organi. Nel corso del 2024, il 77,2% dei residenti che hanno rinnovato o ottenuto la carta d’identità ha scelto di esprimere il consenso alla donazione degli organi. Questo dato colloca Sassari al secondo posto tra i comuni italiani con più di 100mila abitanti, subito dietro Trento.

Nei giorni scorsi il Consiglio comunale ha votato all’unanimità una mozione per l’istituzione anche della giornata comunale della donazione degli organi: "La donazione degli organi è un atto di vita e speranza, e noi siamo determinati a sensibilizzare ancora di più i nostri concittadini. Vogliamo coinvolgere tutti, soprattutto i giovani, con iniziative nelle scuole e nei luoghi pubblici, per costruire una città ancora più generosa e consapevole", spiega il consigliere comunale Stefano Manai, primo firmatario della proposta. Anche Patrizia Mercuri, assessora all’Anagrafe, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: "La Giornata Nazionale della Donazione è un’occasione per rafforzare il nostro impegno verso la sensibilizzazione. Dobbiamo continuare a lavorare insieme per garantire che ogni cittadino e cittadina possa fare una scelta informata e consapevole, e che questa cultura della donazione diventi sempre più radicata nella nostra comunità".