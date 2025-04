Papa Francesco ha fatto una visita a sorpresa nella basilica di San Pietro ieri.

In sedia a rotelle e ancora in fase di guarigione dopo un periodo di quaranta giorni di ricovero al Policlinico Gemelli a causa di una polmonite bilaterale, il Pontefice si è diretto all'Altare della Cattedra per ispezionare i lavori di restauro, scambiando saluti con i presenti nella chiesa.

Francesco non era vestito con l'abito papale bianco e la cappa, ma indossava una maglietta bianca a maniche lunghe, pantaloni neri e sopra una coperta a righe.

Si è trattato di un importante momento pubblico per il Papa, dopo il breve e cordiale incontro con Carlo e Camilla, in preparazione per i festeggiamenti della Pasqua.