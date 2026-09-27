La Questura di Sassari si prepara a celebrare il 29 settembre San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. La giornata unirà la celebrazione religiosa a un momento di incontro con la cittadinanza e di conoscenza delle attività svolte quotidianamente dagli operatori.

Le celebrazioni inizieranno nella storica chiesa di San Donato, dove sarà celebrata la Santa Messa in onore del Santo Patrono. A officiarla sarà Monsignor Francesco Soddu, Arcivescovo di Sassari, alla presenza delle autorità civili e militari e del personale della Polizia di Stato.

Al termine della funzione, l'iniziativa si sposterà nel piazzale davanti alla scuola primaria di San Donato, dove saranno allestiti diversi stand dedicati alle specialità della Polizia di Stato. Tra gli appuntamenti, uno spazio sarà riservato alla campagna contro la violenza di genere "Questo non è amore", mentre un altro fornirà informazioni sui concorsi e sulle opportunità di carriera nella Polizia.

Saranno presenti anche i sommozzatori con le proprie attrezzature, gli operatori della polizia scientifica, la polizia stradale, che proporrà ai bambini percorsi dedicati alla sicurezza stradale, e la polizia postale.

L'appuntamento sarà quindi anche un'occasione per avvicinare cittadini, adulti e bambini, alle diverse attività, ai mezzi e alle professionalità della Polizia di Stato