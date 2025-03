Primo intervento di chirurgia pediatrica robotica in Sardegna. È stato realizzato nell'Aou di Sassari dalla struttura di Chirurgia pediatrica e neonatale, diretta dal professor Francesco Saverio Camoglio. L'operazione, eseguita con il robot Da Vinci multiport, ha corretto un difetto bilaterale della parete addominale in un bambino di quasi otto anni, che è stato dimesso nella stessa giornata senza complicanze.

«Questo intervento – afferma il professor Camoglio – segna un importante passo avanti per la chirurgia pediatrica della nostra Azienda, e offre ai piccoli pazienti la possibilità di un recupero rapido e sicuro».

Il successo dell'operazione è il risultato di un percorso formativo di quattro mesi, durante il quale il team chirurgico ha acquisito competenze attraverso l'uso del simulatore robotico in sede e la formazione in centri di eccellenza come l'Università Federico II di Napoli e il Training Center di Torino.

«Con l'arrivo del nuovo direttore della Chirurgia pediatrica ad agosto, in otto mesi siamo stati in grado di dare nuovo slancio all'attività chirurgica dedicata ai bambini – sottolinea Antonio Lorenzo Spano, direttore generale dell'Aou di Sassari –. L'utilizzo della robotica in pediatria, primo caso in Sardegna, migliora significativamente l'offerta assistenziale per l'intera popolazione».

Il robot Da Vinci multiport permette interventi di alta precisione su patologie pediatriche complesse, con un recupero più rapido rispetto alla laparoscopia tradizionale. Tuttavia, come precisa Camoglio, «il robot può essere impiegato in pazienti sopra i due anni e per determinate patologie, ma non sostituisce interamente la chirurgia mininvasiva laparoscopica».

L'Aou di Sassari prosegue nel potenziamento delle prestazioni: la recente apertura dell'ambulatorio di Olbia, attivo da gennaio 2025, ha già registrato un alto numero di accessi, contribuendo a ridurre le liste d'attesa di circa il 50% e a migliorare la qualità del servizio per i piccoli pazienti e le loro famiglie.