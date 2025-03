Questa mattina, alle 5, un tragico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Cavernago, in provincia di Bergamo. Un'auto si è scontrata frontalmente con un camion lungo una statale, provocando la morte di due giovani, un ragazzo e una ragazza di 19 anni.

Altri due coetanei sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati d'urgenza in ospedale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, con automedica e ambulanze, oltre alla polizia stradale e ai vigili del fuoco per gestire la situazione e mettere in sicurezza l'area.

Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. La tragedia ha scosso profondamente la zona, lasciando un vuoto incolmabile nelle famiglie delle vittime e della comunità.