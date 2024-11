La procuratrice sostituta Lara Senatore ha richiesto una condanna di 20 anni di carcere per Antonio Luigi Fiori, accusato dell'omicidio di Nicola Pasquarelli, pensionato di 78 anni ucciso a bastonate nell'agosto del 2023 e ritrovato carbonizzato a Piandanna, nelle vicinanze di Sassari.

Fiori, in giudizio abbreviato davanti al gup Sergio de Luca, ha sempre negato le accuse, attribuendo l'omicidio alla sua ex compagna Andrea Addis, deceduta per overdose, e a un altro conoscente.

La difesa ha chiesto l'assoluzione per mancanza di prove concrete, mentre le parti civili si sono unite alla richiesta di condanna del pm. L'udienza è stata rinviata al 18 dicembre per eventuali repliche e la pronuncia della sentenza.