Nella giornata di oggi sarà fissata la data dell'interrogatorio di convalida di Antonio Luigi Fiori, il 48enne identificato quale presunto responsabile dell'omicidio di Nicola Pasquarelli, anziano di 80 anni ucciso a bastonate il cui corpo è stato rinvenuto sabato mattina in un boschetto in via Piandanna a Sassari, bruciato con la benzina.

L'accusa nei confronti di Fiori è di omicidio volontario, occultamento di cadavere e furto. Nella notte di sabato ha risposto alle domande degli investigatori della squadra mobile e della pm Lara Senatore, nonostante gli avvocati difensori gli avessero consigliato di rimanere in silenzio. L'uomo ha respinto le accuse, ma nella sua ricostruzione potrebbe esserci stata qualche contraddizione, infatti è scattato il fermo per omicidio.

Oggi la pm affiderà l'incarico per gli accertamenti necroscopici sui resti del corpo di Nicola Pasquarelli. Viste le condizioni del corpo l'autopsia non sarà semplice. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori il delitto sarebbe avvenuto dopo una lite tra i due, nata per motivi di gelosia. Al centro della discussione ci sarebbe stato il rapporto con una giovane donna. Si continua a indagare.