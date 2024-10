Resta in carcere Antonio Luigi Fiori, il 48enne senza fissa dimora indiziato per l'omicidio e l'occultamento di cadavere di Nicola Pasquarelli, l'anziano di 78 anni ucciso a bastonate almeno due settimane fa e il cui corpo è stato trovato sabato scorso, bruciato con della benzina, in un boschetto vicino all'orto botanico di Sassari.

Dopo l'interrogatorio di questa mattina, nel corso del quale Fiori ha rilasciato dichiarazioni spontanee negando ogni addebito e sostenendo di non essere stato lui a uccidere il pensionato, il Gip del tribunale di Sassari, Gian Paolo Piana, ha convalidato il fermo ed emesso una nuova misura cautelare in carcere. Il 48enne resta quindi nel penitenziario di Bancali con le accuse di omicidio volontario, occultamento di cadavere e furto.