Il Parco nazionale dell'Asinara salva la stagione turistica ma si trova ancora senza un presidente. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, ha ufficialmente designato un nuovo commissario a capo dell'Ente Parco, che si aggiunge alla lista dei numerosi commissari che si sono susseguiti in nove anni di presidenza vacante.

Il prescelto è Gianluca Mureddu, 43 anni, biologo molecolare e membro del direttivo del Parco dell'arcipelago di La Maddalena. Sebbene il nome del nuovo commissario fosse già noto da alcuni giorni, solo oggi è stata confermata ufficialmente la sua nomina con la firma del decreto ministeriale. Questa decisione ha scatenato polemiche accese, non tanto per la persona scelta, ma per l'assenza di consultazioni con i sindaci del territorio e per la persistente soluzione tampone adottata. Gli amministratori locali avrebbero preferito la nomina di un presidente con un proprio direttivo, al fine di superare l'impasse che dura da nove anni. L'ultimo presidente dell'Asinara ha concluso il suo mandato nel 2016, da allora si sono succeduti diversi commissari, limitati nella pianificazione a lungo termine dalla natura temporanea del loro incarico. Recentemente, altre cariche del Parco sono decadute, inclusi i revisori dei conti, mentre l'11 febbraio è scaduto il mandato del direttore.

La notizia dell'arrivo di un nuovo commissario viene accolta "con riserva" dal sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, comune su cui ricade l'intera isola parco dell'Asinara: "In un momento così delicato, caratterizzato da urgenti necessità di gestione e programmazione, accogliamo con riserva questo nominativo. Riteniamo inopportuno - spiega il primo cittadino - che il ministro dell'Ambiente continui a effettuare nomine basate su situazioni emergenziali, che durano da un decennio. Le scelte dovrebbero invece rispondere alle esigenze espresse dall'intero territorio, senza subire per l'ennesima volta una nomina figlia di spartizioni politiche".