Il Comune di Sassari, insieme alla Polizia locale, sta promuovendo una campagna di sensibilizzazione nei locali pubblici cittadini per contrastare il gioco d'azzardo per il quale i sardi hanno speso oltre 3,7 miliardi di euro nel 2023, tra slot machine, app di poker, scommesse e lotterie. Sebbene tali attività siano legali, possono portare a dipendenze gravi che influenzano negativamente la vita delle persone coinvolte a livello psicologico, sociale ed economico, così come i loro rapporti personali.

"Investi il tuo tempo in un libro e non nelle slot", è lo slogan dell’iniziativa portata avanti dal Comando di via Carlo Felice, a cui ha già aderito una ventina di locali in tutto il territorio comunale. All'ingresso di tali esercizi commerciali sarà visibile un adesivo donato dalla Polizia locale che sottolinea l'impegno sociale dell'attività nell'affrontare il problema della dipendenza dal gioco d'azzardo. Inoltre, la Polizia locale offre libri ai bar che hanno deciso di rinunciare alle entrate derivanti dalle slot machine e dai video poker, al fine di consentire loro di creare facilmente uno spazio dedicato alla lettura e allo scambio di libri, se lo desiderano. L'adesivo con la scritta "No slot" sulle vetrine, che simboleggia la scelta etica del locale, potrebbe ispirare altre attività a partecipare alla campagna e, al contempo, permette alle persone di fare una scelta consapevole su dove fermarsi per consumare.

La nuova iniziativa è stata ufficialmente lanciata oggi, martedì 25 febbraio, con una cerimonia simbolica presso il recentemente aperto bar nel cuore del centro storico, situato negli spazi dell'ex cinema Quattro Colonne. Il sindaco Giuseppe Mascia e il comandante Gianni Serra erano presenti all'evento, che ha visto coinvolta una delle attività commerciali che ha aderito al boicottaggio del gioco d'azzardo. All'interno del locale è stata allestita una piccola libreria, contenente già circa quaranta libri donati dalla Polizia locale.

I dati

Secondo il recente studio della fondazione Isscon di Federconsumatori nazionale in collaborazione con Cgil, rilasciato verso la fine del 2024, i dati mostrano un costante incremento della spesa per il gioco d’azzardo, sia a livello nazionale che locale. Nel 2022, ad esempio, in Sardegna si registrava una spesa di 2,1 miliardi di euro, cifra che è salita a 3,7 miliardi di euro nel corso del 2023. Gli esperti prevedono che entro il 2025 la spesa per il gioco d'azzardo potrebbe eguagliare quella destinata all'acquisto di cibo. Inoltre, secondo lo stesso rapporto, a Sassari la spesa media pro capite ammonta a 1.973 euro all'anno.