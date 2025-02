Il Pecorino Romano è stato il protagonista principale alla conferenza mondiale tenutasi a Roma presso la sede della FAO, dove si è discusso delle prospettive delle indicazioni geografiche in tema di sostenibilità. Durante l'evento, il Consorzio di tutela del Pecorino Romano DOP ha presentato le iniziative intraprese per promuovere la sostenibilità nel settore. Gianfranco Gaias, rappresentante del consorzio, ha illustrato il progetto Life Magis, volto a promuovere la certificazione ambientale della DOP Pecorino Romano, con un focus particolare sull'impatto ambientale dei formaggi ovini a pasta dura, considerando aspetti come la sostenibilità sociale, la qualità del paesaggio e la tracciabilità. L'obiettivo del progetto è stato quello di identificare modi efficaci per valutare e comunicare l'impronta ambientale dei formaggi, al fine di garantire elevati standard di sostenibilità per l'ambiente e per i consumatori. Il Pecorino Romano DOP è stato l'unico rappresentante del settore ovino ad aderire a questo progetto europeo, dimostrando il suo impegno verso la sostenibilità ambientale. Attraverso lo studio LCA (Life Cycle Assessment), è emerso che la produzione del latte crudo è la fase più impattante nel ciclo di vita del formaggio, contribuendo per oltre il 94% agli impatti ambientali complessivi. Tuttavia, questa analisi ha sottolineato l'importanza della certificazione ambientale nel settore. Gli allevamenti ovini italiani, che operano con metodologie semi-estensive o semi-intensive, non solo producono cibi di alta qualità, ma offrono anche importanti servizi ecosistemici, come il sequestro del carbonio, il mantenimento della biodiversità e la tutela del paesaggio rurale. Il progetto Life Magis ha evidenziato il ruolo chiave della certificazione ambientale nel supportare le pratiche sostenibili e migliorare l'efficienza ambientale. Tuttavia, affinché queste iniziative abbiano successo, è fondamentale attivare politiche pubbliche che favoriscano il trasferimento tecnologico e gli investimenti nella transizione ecologica della filiera.