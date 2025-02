La Struttura di Otorinolaringoiatria dell'ospedale Santissima Trinità, guidata dal dottor Loris Pelagatti, partecipa il prossimo 3 marzo alla IV Giornata Nazionale SIO-SIAF per sensibilizzare sulle malattie dell'orecchio e i disturbi uditivi con il tema "La Sordità siamo noi...".

Questa iniziativa fa parte della Giornata Nazionale di sensibilizzazione sulle malattie dell'orecchio e i disturbi uditivi, promossa dalla Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale (SIOeChCF) insieme alla Società Italiana di Audiologia e Foniatria (SIAF) e con la collaborazione di varie Associazioni di pazienti e familiari di persone ipoacusiche senza fini di lucro. La giornata è allineata con la Giornata Mondiale dell'Udito istituita dall'OMS, che si terrà anch'essa il 3 marzo 2025.

Le malattie dell'orecchio e i disturbi uditivi colpiscono persone di tutte le età e sono molto diffusi. L'obiettivo principale è sensibilizzare sulle problematiche legate a queste condizioni, promuovendo la prevenzione e la cura. È essenziale proteggere l'udito da suoni troppo intensi per evitare conseguenze future e incoraggiare un utilizzo corretto dei dispositivi uditivi, oltre a fornire supporto alle persone affette da sordità. Il cambiamento dell'approccio della società verso queste condizioni parte dalla consapevolezza e dall'assunzione di responsabilità individuali.

Le attività di screening si terranno nella mattina e nel pomeriggio del 3 marzo 2025 presso il padiglione L del P.O. SS Trinità, su prenotazione telefonica dalle 12:00 alle 13:30 chiamando ai numeri 070/6095782 e 070/6095736. Il coordinamento sarà a cura del dr. Giulio Addari, responsabile dell'UO per l'Otologia, con la collaborazione del dr. Giampaolo Demontis, responsabile dell'UO per l'Audiovestibologia. Il servizio è disponibile per un massimo di 50 utenti per questioni logistiche e organizzative.