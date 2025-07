La due giorni dell’Urban Fest – Festival delle Aiuole 2025 ad Alghero ha ottenuto un grande successo con la presenza di numeroso pubblico in Largo Guillot, nonostante la concorrenza di altri eventi in città. Gli abitanti non hanno voluto perdersi l'opportunità di partecipare alla festa che si è svolta nelle piazzette del quartiere di Sant’Agostino.

L'evento, promosso dal Comitato Area Sant’Agostino insieme al CCN Sant’Agostino, continua a crescere di anno in anno, offrendo al pubblico momenti di svago e divertimento con artisti di alto livello. Un'area ludica dedicata ai bambini con gonfiabili ha garantito il divertimento dei più piccoli. Oltre agli stand di drink&food che favoriscono la socialità, gli organizzatori hanno incluso nel ricco programma della due giorni momenti formativi, come la dimostrazione delle manovre salvavita da parte dei volontari dell'associazione CdF Oltre il Cuore Alghero ODV, che ha suscitato interesse e partecipazione. Una tavola rotonda ha permesso il confronto tra rappresentanti politici ed esperti, come l'assessore all'Urbanistica, Partecipazione e Immaginazione Civica del Comune di Alghero, Roberto Corbia, e il professor Emmanuele Farris, Botanico dell'Università di Sassari, sul tema del verde pubblico.

Laboratori di ceramica per grandi e piccoli e naturalmente la bella musica di qualità. Nella serata del 26 a salire sul palco sono stati gli Arkeos con il loro “Dagli il via tour” mentre il giorno successivo (domenica 27 luglio) il palco è stato tutto per il concerto “Come nelle Favole – Vasco Rossi Tribute Band Live Show” che ha suscitato davvero tanto entusiasmo. Il pubblico ha cantato i più grandi successi dell’amato artista di Zocca accompagnando con continui applausi la band. Ottima riuscita anche per la lotteria che ha distribuito tanti premi e buoni spesa fino a 700 euro. Una crescita del quartiere attestata anche dalle istituzioni presenti.

L’Assessora Turismo e Sviluppo Economico, Ornella Piras, l’assessora alla cultura Raffaella Sanna, il presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu e il consigliere regionale Valdo Di Nolfo si sono complimentati con l’organizzazione e le varie associazioni che negli anni stanno contribuendo alla crescita e riqualificazione di uno dei quartieri più popolosi della città. “Siamo felici di come è andata la due giorni di festa – affermano Luca Pais per il Comitato Area Sant’Agostino insieme a Nicky Gesu, presidente del CCN Sant’Agostino. Abbiamo notato anche noi come il quartiere e le sue attività commerciali siano sempre più coese per il rilancio si questa zona della città. Dietro c’è un gran lavoro spalmato nell’arco dell’anno e non solo per questo evento. Anche per la Festa di Sant’Agostino in programma i prossimi 29 e 30 agosto. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa due giorni di festa davvero apprezzata”.