La Asl di Sassari, Dipartimento di Prevenzione Sanità Animale, ha reso noto i risultati delle analisi condotte nella laguna del Calich in risposta alla moria di pesci. Secondo il Servizio Veterinario di Sanità Animale della Asl di Sassari, insieme all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Cagliari e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, la causa della moria è stata identificata nel batterio Photobacterium Damselae subspecie Piscicida.

Questa malattia colpisce specifiche specie di pesci durante i mesi estivi, quando le condizioni dell'acqua raggiungono determinati valori di temperatura e salinità. Tuttavia, la Asl assicura che non vi è rischio per la salute pubblica, in quanto il fenomeno non è legato all'inquinamento dell'acqua né trasmissibile all’uomo.

La collaborazione tra la Asl e gli uffici ambientali comunali ha consentito di affrontare prontamente il problema emerso nella laguna del Calich. Il presidente della V Commissione Consiliare Christian Mulas ha elogiato l'intervento celere ed efficace del Servizio Veterinario di Sanità Animale della Asl di Sassari nell'indagine sulla moria di pesci, definendo l'operato delle istituzioni coinvolte come un esempio di cooperazione per la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica. La Commissione Consiliare all'Ambiente ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dai tecnici e dai veterinari, sottolineando l'importanza della veloce risoluzione della problematica per garantire la tranquillità della comunità.

Il Presidente della Commissione Christian Mulas ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla risoluzione della situazione nella Laguna del Calich e ha annunciato il proseguimento della collaborazione tra l'Amministrazione comunale e le autorità competenti per preservare l'ecosistema locale e il territorio circostante.