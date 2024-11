Ieri, mercoledì 20 novembre, è stata inaugurata la nuova illuminazione natalizia nelle strade del centro cittadino e lungo le vie dello shopping ad Alghero. La magia delle festività si è già fatta sentire grazie al progetto avviato dall'Assessorato alle Attività Produttive.

Via Gilbert Ferret, via Sassari, via Mazzini e Via Vittorio Emanuele hanno iniziato a brillare con varie decorazioni luminose, preparandosi per il periodo natalizio, e si tratta solo della prima fase del piano di installazioni, che proseguirà secondo il programma stabilito, includendo anche l'illuminazione delle principali vie commerciali del centro, oltre alle novità come le bandiere luminose lungo il Lungomare Barcellona.

Inoltre, saranno posizionati proiettori in diversi punti della città, come lo Scalo Tarantiello, Torre dello Sperone, Largo San Francesco e varie chiese, tra cui quelle dei quartieri della Pietraia e di Sant'Agostino. Alghero si prepara in anticipo rispetto agli anni precedenti, con l'Amministrazione che collabora con i Centri Commerciali Naturali del Centro Storico, di Sant'Agostino e di Fertilia, per creare atmosfere luminose anche in questi quartieri.

"Vogliamo che la città sia presto pronta a festeggiare, accogliente, vivace e bellissima", ha dichiarato l'Assessora alle Attività Produttive Ornella Piras, che ha coordinato il programma insieme ai Centri Commerciali Naturali, ai Comitati di quartiere e agli operatori locali.