Un vasto incendio ha colpito nel pomeriggio la zona industriale di Olbia, generando preoccupazione tra residenti e lavoratori. Le fiamme si sono sviluppate all’interno del cantiere Nautica Acqua, in via Madagascar, dove un’imbarcazione, custodita in uno dei capannoni dell’azienda specializzata in yacht e barche da diporto, avrebbe preso fuoco per cause ancora da accertare.

Una densa nube di fumo nero si è sollevata rapidamente, oscurando il cielo sopra la zona industriale e rendendosi visibile da vari punti della città. L’allarme è stato immediato, con numerose segnalazioni da parte della popolazione. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Olbia, impegnati nelle operazioni di contenimento del rogo.

Secondo le prime informazioni, nessuna persona sarebbe rimasta ferita. Al momento del divampare delle fiamme, all'interno della struttura si trovavano dieci operai che sono riusciti ad uscire prontamente nel piazzale esterno e dare l'allarme. Sul posto, per precauzione, era stato inviato anche l'elisoccorso del 118, oltre a un'ambulanza e inizialmente si era appreso di un probabile ferito. Invece nessuno ha avuto necessità di cure mediche. Gli operai non hanno inalato fumo.

Sul posto diverse squadre dei Vigili del fuoco: di Olbia, Arzachena e Tempio, supporti dalla sede centrale di Sassari e dal distaccamento aeroportuale di Olbia, con mezzi speciali. Presenti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola, inviati dal Comando provinciale di Nuoro. Sorvola l'area l'elicottero dell'elinucleo di Alghero Fertilia. Sul posto anche il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Sassari, Antonio Giordano, per coordinare le operazioni direttamente dal posto.