Dall’inizio del 2025 i carabinieri delle Stazioni di Ottana, Orani, Olzai e Sarule, coordinati dal Comando di Ottana, hanno identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria una broker assicurativa che, con varie modalità e con sistemi sempre più fantasiosi, avrebbe già truffato sei cittadini. In totale avrebbe sottratto indebitamente circa 3.500 euro alle vittime.

Secondo quanto ricostruito, la professionista, dopo aver creato ad hoc un sito internet che pubblicizzava prodotti assicurativi online a prezzi vantaggiosissimi, ha convinto della bontà dell’offerta i truffati che hanno sottoscritto contratti pensando di avere coperture auto annuali, ma in realtà o la polizza non veniva stipulata o veniva emessa solo per un breve arco temporale.

Solo grazie al provvidenziale intervento dei militari che, tramite i referenti dei vari siti, hanno oscurato gli stessi e identificato la persona che li utilizzava fraudolentemente, si è riusciti ad evitare che altri individui fossero vittime di analoghe truffe.

Fortunatamente le persone truffate, dopo aver realizzato di star subendo un raggiro, hanno evitato di fornire ulteriori dati alla fals broker e poi contattato i carabinieri che hanno identificato la donna segnalandola alla Procura della Repubblica di Nuoro.

Il risultato operativo “conforta lo sforzo, di cui è da tempo protagonista l’Arma dei Carabinieri, per informare i cittadini sulle tecniche, via via sempre più sofisticate, con le quali i truffatori riescono a carpire la fiducia delle ignare vittime”, affermano gli uomini dell’Arma.

Le campagne sui principali media, ma anche gli incontri che i Carabinieri organizzano con le comunità locali, proseguiranno con la certezza della loro utilità ai fini della prevenzione.