I lavori di manutenzione delle strade di Sassari continuano con la fresatura e la bitumatura delle zone coinvolte, gestiti dal settore Infrastrutture della Mobilità e Traffico.

Recentemente sono stati completati i lavori in via Civitavecchia, tra via Deffenu e via Galileo Galilei, e in via Tempio, tra via Roma e viale Dante. Questi interventi porteranno presto a cambiamenti nell'organizzazione dei parcheggi e nella segnaletica degli stop, mirando a rendere le aree ancora più sicure e accessibili per i pedoni.

In via Civitavecchia, i parcheggi che erano disposti obliquamente a sinistra da via Deffenu a via Alghero verranno ora sistemati in linea a destra. Mentre in via Tempio, nella Zona 30, i parcheggi che erano situati obliquamente a sinistra da via Roma a via Zanfarino saranno spostati a destra, accanto al marciapiede, con un'area pedonale dedicata. Nello stesso tratto di via Tempio, da via Zanfarino a via Diaz, i parcheggi obliqui a sinistra saranno sostituiti da parcheggi in linea su entrambi i lati, con quelli sul lato destro a pagamento. Qui, sarà migliorata la visibilità dello stop su via Diaz.

Nel tratto successivo di via Tempio, da via Diaz a viale Dante, anche in Zona 30, i parcheggi obliqui a sinistra saranno trasformati in parcheggi in linea su entrambi i lati. Anche qui, verrà migliorata la visibilità dello stop su viale Dante. Le modifiche saranno attuate con un'apposita ordinanza nei prossimi giorni.

Parallelamente, sono stati effettuati interventi sui marciapiedi per garantire la sicurezza e il comfort dei pedoni. Attualmente, i lavori riguardano il marciapiede di via Cavour, da via Ozieri a via Mazzini sul lato sinistro. In precedenza, erano stati eseguiti interventi simili su altri marciapiedi, come quelli di via Civitavecchia, via Tempio e via Alghero. Ulteriori interventi sono previsti su brevi tratti di marciapiedi in diverse vie della città.

Gli interventi di bitumatura eseguiti in passato hanno coinvolto varie strade della città, come via Wagner, via Murgia, via Turati, via Principe di Piemonte, via Tempio, via Torino, via Piandanna, viale San Pietro, l'incrocio tra via Amendola e via dei Mille, e via dei Mille tra via De Nicola e via Monte Grappa, insieme all'incrocio di piazza Salvator Ruiu.