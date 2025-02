Domenica 2 marzo, l'accogliente centro di Ottana diventerà il cuore pulsante della tradizione con Caratzas in Otzana 2025, un evento che fonde cultura, musica e identità in un’atmosfera di festa e suggestione. Tra maschere lignee scolpite a mano, riti ancestrali e suoni avvolgenti, il Carnevale ottanese si conferma come uno degli appuntamenti più autentici e coinvolgenti della Sardegna.

Le Maschere: Simboli di un’Antica Tradizione

Le protagoniste indiscusse del Carnevale di Ottana sono le sue maschere tradizionali, testimonianza di una cultura millenaria ancora viva. Sos Boes, con la loro iconica maschera taurina finemente intagliata, rappresentano la forza dell’animale, mentre Sos Merdules, con volti antropomorfi spesso grotteschi e inquietanti, rappresentano l'uomo. A completare il quadro c’è Sa Filonzana, figura femminile oscura e misteriosa che, con la sua rocca e il filo di lana, incarna il destino dell’uomo, minacciando di reciderne il cammino se non le viene offerto da bere.

Un Programma Ricco di Eventi

La giornata avrà inizio alle ore 10:00 con i laboratori artigianali “Manos de Oro”, dove i visitatori potranno osservare dal vivo la maestria degli intagliatori locali. In contemporanea, sarà aperto il MAT – Museo Arti e Tradizioni e si potranno effettuare visite guidate alla Chiesa di San Nicola, gioiello romanico che custodisce tesori d’arte, tra cui la preziosa Pala di Ottana, attribuita al Maestro delle tempere francescane del XIV secolo.

Il momento clou sarà nel pomeriggio: alle 16:30, le strade del paese si animeranno con la grande sfilata delle maschere tradizionali, che sarà presentata da Giuliano Marongiu. Il suono dei campanacci accompagnerà il corteo, creando un’atmosfera carica di energia e misticismo.

Musica, Danza e Ospiti Speciali

Dopo la sfilata, la festa proseguirà con canti e balli grazie a Mariantonietta Bosu, Marco Zedde, Fabio Puddu, Davide Puligheddu, Lorenzo Chessa, Giansilvio Pinna, Giacomo Longoni e Mario Soro. Ospite speciale della serata sarà Marialuisa Congiu, una delle voci più apprezzate della nostra Isola.

Curiosità: S’Orriu , lo strumento della tradizione

Tra gli elementi caratteristici del Carnevale di Ottana c’è anche la presenza di S’Orriu, un antico strumento musicale dalla sonorità unica. Realizzato con una cassa armonica in sughero e una membrana in pelle di capra o pecora, viene suonato tirando una cordicella che genera vibrazioni profonde e risonanti. Un’opportunità rara per ascoltarlo dal vivo e lasciarsi trasportare dal suo suono ipnotico.

Un Evento Imperdibile

Caratzas in Otzana 2025 non è solo una festa, ma un’immersione totale nella storia e nelle radici più profonde della Sardegna. Un’occasione per scoprire, emozionarsi e vivere un’esperienza autentica, dove il passato e il presente si intrecciano in un Carnevale unico nel suo genere.