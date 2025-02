Febbraio sta volgendo al termine con un clima avverso in diverse zone d'Italia, caratterizzato da forti venti, nevicate e piogge. Lorenzo Tedici, esperto meteorologo di iLMeteo.it ha confermato il cambiamento repentino delle condizioni atmosferiche nel fine settimana, subito dopo una breve parentesi primaverile.

"Nelle prossime ore - afferma Tedici - le correnti prefrontali da sud porteranno piogge sparse su gran parte dell paese, al mattino più probabili sul versante tirrenico e sul Nord-Ovest, nel pomeriggio su tutto il Centro-Nord, con qualche fase più asciutta solo al meridione. Le correnti prefrontali saranno seguite dal fronte vero e proprio: un peggioramento più marcato inizierà in serata poi, durante la giornata di mercoledì 26, l'Italia sarà attraversata da un ciclone vero e proprio con pioggia, neve e vento".

"Il ciclone di mercoledì - aggiunge Tedici - porterà maltempo al mattino al Centro-Nord con neve fino a 800-1000 metri sulle Alpi e fino a 1200-1300 metri sull'Appennino Settentrionale; le piogge più copiose, fino a 50-60 litri per metro quadrato, sono previste tra Toscana ed Emilia Romagna al mattino, poi dal pomeriggio altri rovesci e locali temporali si diffonderanno al Nord-Est e sul Basso Tirreno. Il vento soffierà in giornata di maestrale su Sardegna e Sicilia, di bora sull'Alto Adriatico. Da giovedì il ciclone si allontanerà con residuo maltempo solo al Sud, ma nel weekend potremmo assistere a un scontro di aria mite e umida dal Nord Africa con una massa d'aria fredda dai Balcani. La linea prevista di questo mix instabile, al momento, è tra Lazio e Abruzzo con maltempo forte nel primo weekend di marzo. Se questa tendenza venisse confermata, la prima domenica di marzo verrebbe ricordata per abbondanti nevicate fino a 800 metri sui rilievi dell'Appennino Centrale".

Previsioni in Sardegna per martedì 25 febbraio 2025 (Fonte Arpas)

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni deboli e isolate, anche a carattere di rovescio, dalla mattinata a partire dai settori occidentali in lenta estensione verso est.

Temperature: minime in aumento, massime in calo. Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali. Mari: poco mossi o mossi con moto ondoso in aumento nella seconda parte della giornata.

Previsioni in Sardegna per mercoledì 26 febbraio 2025

Cielo nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, principalmente sui settori occidentali e settentrionali con cumulati deboli.

Temperature: in diminuzione, principalmente nei valori massimi. Venti: moderati da Ovest Nord-Ovest, forti sulle coste esposte con rinforzi sino a burrasca. Mari: molto mossi con moto ondoso in aumento, mossi sul settore orientale.

Tendenza in Sardegna per i giorni successivi

Le giornate di giovedì e venerdì saranno caratterizzate da cielo irregolarmente nuvoloso. Le temperature minime tenderanno a una lieve diminuzione, mentre le massime rimarranno stazionarie giovedì e in leggero rialzo il giorno seguente. I venti soffieranno deboli o moderati da ovest nord-ovest tendenti all'attenuazione e alla variabilità dalla nottata di giovedì. I mari saranno mossi o molto mossi, localmente agitati sul settore occidentale, con moto ondoso in progressiva attenuazione.