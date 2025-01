Durante la mattinata di oggi, venerdì 3 gennaio, i Carabinieri della Centrale operativa di Olbia sono stati contattati tramite il numero di emergenza 112 da una donna residente che, visibilmente scossa, si trovava da sola a casa e ha manifestato ripetutamente il desiderio di mettere fine alla sua vita a causa della dipendenza dall'alcol.

Gli operatori della Centrale hanno prontamente compreso la gravità della situazione e hanno interpretato le sue parole come un grido di aiuto disperato. Dopo aver ottenuto rapidamente informazioni sulla donna, i militari hanno immediatamente inviato una pattuglia sul posto senza interrompere la delicata conversazione in corso. Hanno cercato di confortare la donna per più di 10 minuti, cercando di dissuaderla dalle sue intenzioni autodistruttive.

Una volta arrivati, i Carabinieri hanno calmato la donna e sono rimasti con lei per oltre un'ora, ascoltandola e cercando di alleviare la sua sofferenza. Successivamente, hanno contattato il convivente della donna, assente per lavoro, che è tornato immediatamente a casa e ha ringraziato i militari per la loro tempestiva assistenza.