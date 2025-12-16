Nella serata di oggi, martedì 16 dicembre, i Vigili del fuoco di Cagliari sono intervenuti per spegnere un incendio su un peschereccio ormeggiato al molo Sant'Efisio, nella zona di "Sa Pedixedda", mentre era in fase di manutenzione.



Le squadre specializzate del nucleo Sommozzatori, del nucleo nautico e della squadra terra del distaccamento cittadino portuale di Cagliari, insieme alla Capitaneria di Porto, sono state prontamente sul luogo per gestire l'emergenza.

Due uomini, presenti a bordo per svolgere lavori di manutenzione, sono rimasti feriti nell'incidente e sono stati soccorsi dal personale medico sanitario del 118 e trasferiti in ospedale con codice giallo per ricevere le cure necessarie.



Grazie all'intervento tempestivo dei Vigili del fuoco, l'incendio è stato domato e l'area è stata resa sicura, evitando che l'imbarcazione affondasse e impedendo alle fiamme di propagarsi ad altre imbarcazioni nelle vicinanze.





