Incidente stradale intorno alle di 04:15 della mattina di oggi, lunedì 16 dicembre, in corso Vittorio Emanuele II a Sassari, dove un'auto in discesa ha colpito tre veicoli parcheggiati, tra cui un mezzo per la raccolta dei rifiuti e ferendo un pedone che è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha lavorato per mettere in sicurezza le auto coinvolte. Sul luogo dell'incidente erano presenti due ambulanze del 118 e la volante della Polizia Stradale.