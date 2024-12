Incidente nel tardo pomeriggio in via Evangelista Torricelli, a Cagliari. Per cause ancora da accertare, un uomo ha perso il controllo della propria auto e, dopo aver invaso lo spartitraffico centrale e divelto le siepi, ha terminato la sua corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Sul posto è intervenuta una squadra di Vigili del fuoco del Comando di Cagliari e un’ambulanza del 118 che ha soccorso il conducente, oltre alla Polizia locale per i rilievi.