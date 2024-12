Intervento della Polizia Locale questa mattina a Cagliari, poco dopo l’alba, con gli agenti del Nucleo di Pronto Intervento e della Sezione Infortunistica Stradale giunti in viale Trieste per un incidente stradale che ha coinvolto un’auto.

Alla guida del veicolo si trovava un uomo di 43 anni, residente in un Comune della Città Metropolitana, che ha perso il controllo dell'auto riportando gravi danni al mezzo. Gli accertamenti effettuati sul conducente, rimasto illeso, hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore di oltre tre volte il limite consentito dalla legge.

Ulteriori verifiche hanno rivelato che il veicolo era privo di copertura assicurativa e con revisione scaduta. Per tali motivi, l'auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo, mentre la patente dell'uomo è stata ritirata.

L'uomo sarà denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. Il Codice della Strada, in casi come questo, prevede un’ammenda compresa tra 1.500 e 6.000 euro, incrementata da un terzo alla metà per il fatto avvenuto prima delle 7, e l'arresto da sei mesi a un anno.

Inoltre, la violazione accertata comporta la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a due anni (raddoppiata per aver causato un incidente), ma a seguito di eventuale condanna la legge prevede la revoca della stessa patente.

Successivamente all'eventuale sentenza è prevista anche la confisca del veicolo. Il Corpo di Polizia Locale ribadisce l’importanza del rispetto delle norme del Codice della Strada per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.