Un altro drammatico episodio nelle strade cittadine della Sardegna. Una donna è morta dopo essere stata investita da un'auto a Sassari, poco prima delle 19, nel quartiere di Santa Maria di Pisa, un'altra è invece rimasta ferita, entrambe mentre attraversavano le strisce pedonali.

Si chiamava Rita Secchi la vittima, 76 anni, che aveva partecipato alla messa serale ed era appena uscita dalla chiesa di Santa Maria Bambina in compagnia di un'amica, la 90enne Caterina Casu, anche lei travolta dall'auto in via Cilea, una Hyundai condotta da un giovane di Sassari, 24 anni, che si è subito fermato.

Per la prima purtroppo non c'è stato niente da fare, mentre la seconda, cosciente, è stata soccorsa e trasferita urgentemente al pronto soccorso del Santissima Annunziata.

Sul posto per i rilievi e per la ricostruzione della dinamica gli agenti della Polizia locale.