Intorno alle ore 19 di ieri, lunedì 20 gennaio, in via Vittorio Veneto ad Alghero, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale è intervenuta per spegnere un incendio che ha coinvolto un’auto parcheggiata.

Le fiamme, divampate dalla parte posteriore sinistra della vettura per cause ancora da accertare, sono state prontamente contenute grazie all’intervento rapido degli uomini del distaccamento di via Napoli. L’azione tempestiva dei Vigili ha evitato che il fuoco avvolgesse completamente il mezzo.

Dopo aver domato le fiamme, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la vettura e l’area circostante per garantire l’incolumità dei passanti e prevenire ulteriori rischi. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale per gestire la viabilità e avviare gli accertamenti sulle cause del rogo.

Fortunatamente, non si segnalano feriti. Restano in corso le verifiche per chiarire l’origine dell’incendio.