Giornata impegnativa per il Corpo forestale della Sardegna, chiamato a fronteggiare tre distinti incendi divampati in poche ore in diverse zone dell’Isola.

Un primo rogo è scoppiato in agro del comune di Quartucciu, in località Mela Murgia. Sul posto è intervenuto un elicottero proveniente dalla base operativa di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) della pattuglia del Corpo forestale di Campu Omu.

Un secondo incendio ha interessato l’agro del comune di Ozieri. Anche qui è stato inviato un elicottero, partito dalla base operativa di Anela, mentre le operazioni vengono dirette dal D.O.S. del Corpo forestale di Ozieri.

Il terzo fronte ha colpito invece l’agro del comune di Sassari, in località Sa coa de su soldatu. In questo caso il Corpo forestale ha fatto decollare un elicottero dalla base operativa di Limbara. A coordinare le squadre a terra il D.O.S. della pattuglia forestale di Sassari.

Il dispiegamento di mezzi aerei e squadre specializzate dimostra ancora una volta l’impegno del Corpo forestale nella lotta contro gli incendi boschivi, per limitare i danni al territorio e garantire la sicurezza delle persone.