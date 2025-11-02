Ieri sera, sabato 1° novembre, intorno alle 17:00, i Vigili del Fuoco di Nuoro sono stati contattati da quattro escursionisti in difficoltà. Le persone coinvolte erano due donne e due uomini di età compresa tra i 43 e i 57 anni, provenienti da Porto Torres. Si erano bloccati mentre scalavano una parete a Montarbu, vicino a Seui, senza riuscire più a proseguire.



La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha immediatamente inviato sul posto la squadra 8A del Distaccamento di Lanusei e una squadra specializzata SAF dalla sede Centrale di Nuoro. Grazie a una manovra spettacolare che ha coinvolto una calata in corda di circa 40 metri, i quattro escursionisti sono stati tratti in salvo.



Nonostante le condizioni difficili date dall'oscurità e dalla difficoltà del terreno, l'intervento rapido e preciso ha permesso di recuperare gli escursionisti incolumi e in buone condizioni fisiche, evitando conseguenze più gravi.



L'operazione di salvataggio è stata completata poco prima della mezzanotte.