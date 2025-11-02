Durante un servizio di controllo alla circolazione stradale e alla prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti, i Carabinieri di Nuoro hanno fermato un automobilista trovato in possesso di una balestra di colore nero e di sette dardi.

L’uomo, che si trovava alla guida della propria auto, è stato denunciato per il possesso di armi offensive, e la balestra e i dardi sono stati sequestrati dai militari per gli accertamenti del caso.

I controlli dei Carabinieri proseguiranno nei prossimi giorni con l’obiettivo di garantire la sicurezza sulle strade e prevenire comportamenti pericolosi o illeciti.