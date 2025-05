L’Olbia ottiene un punto nella partita casalinga contro la Gelbison seconda e si guadagna la salvezza aritmetica all’ultima giornata. Una stagione faticosa per i bianchi, dopo la retrocessione dello scorso anno e i problemi economici.

I galluresi avevano chiuso il primo tempo in vantaggio di due gol, grazie alle marcature di Pani, Ragatzu e Costanzo. Nella ripresa la Gelbison si è rifatta avanti e siglando due reti ha fissato il punteggio sul 3-3, tanto basta ai padroni di casa per mettere al sicuro la permanenza nella categoria in un girone che ha visto invischiate nella lotta per non retrocedere numerose compagini sarde.

Salvezza raggiunta anche per il Latte Dolce che va in vantaggio con Odianose e si fa poi riprende sul pari in trasferta contro la Paganese. I sassaresi chiudono a 41 punti, uno in meno dell’Olbia. La Cos (Costa Orientale Sarda) perde in casa con la Sarnese, una sconfitta indolore ai fini della classifica: gli ogliastrini, terzultimi, rischiavano di non accedere ai playout, ma per far sì che ciò accadesse sarebbero dovuti arrivare con un distacco di 8 punti dalla sestultima (la prima delle squadre in zona retrocessione), e così non è stato. Affronteranno ai playout l'Atletico Lodigiani.

Playout anche per l’Ilvamaddalena che incappa in una brutta sconfitta in trasferta contro il Trastevere (4-1) e affronterà i playout fuori casa contro il Real Monterotondo. Un successo avrebbe consentito ai maddalenini di ottenere la salvezza. Retrocessione in eccellenza, invece, per l’Atletico Uri, condannato già dalla scorsa giornata.