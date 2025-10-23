Durante la mattina di oggi, giovedì 23 ottobre, il Generale di Brigata Claudio Bolognese ha fatto una visita alla Caserma “Finanziere Giovanni Gavino Tolis, M.O.M.C.”, che ospita il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari.

Accolto con tutti gli onori dovuti, il Generale è stato accolto dal Colonnello Marco Sebastiani, Comandante Provinciale di Sassari, e dai Comandanti dei Reparti sotto il suo comando. Inoltre, era presente una rappresentanza della Sezione locale A.N.F.I., a sottolineare il legame forte tra i Finanzieri in servizio attivo e quelli in congedo.

Durante un successivo briefing, il Comandante Provinciale ha illustrato le principali attività operative svolte dal Corpo nella regione settentrionale della Sardegna per assicurare la stabilità economica e finanziaria.

Sono state discusse le strategie per contrastare fenomeni come l'evasione fiscale, l'elusione, le frodi fiscali, il lavoro nero, gli abusi nella spesa pubblica, la contraffazione, il traffico di sostanze stupefacenti e altre questioni cruciali relative al personale e alle infrastrutture.

Il Generale Bolognese ha avuto incontri con alcune pattuglie coinvolte in operazioni complesse, fornendo importanti indicazioni per ottimizzare le attività sul campo. Al termine dell'ispezione, il Generale ha ringraziato i militari per il loro costante impegno a favore della comunità e per i risultati conseguiti, incoraggiandoli a perseverare nel loro lavoro per garantire la legalità economica a tutela dei cittadini e del sistema economico e imprenditoriale.