È stata presentata oggi, giovedì 23 ottobre, presso l'Istituto Comprensivo n. 3 e 4 di Oristano, la nuova edizione del Quaderno Didattico "Il Mio Diario", realizzato dalla Polizia di Stato.

L'incontro, condotto dal Capo di Gabinetto della Questura, ha visto la partecipazione del Vicario del Prefetto, del Questore, del Sindaco di Oristano, del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale locale e dei Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. La novità di quest'anno è sorprendente: il diario non è più una semplice agenda scolastica, ma si è trasformato in un vero e proprio Quaderno Didattico Interattivo.

Un luogo dedicato alla scrittura, all'espressione delle emozioni e alla crescita, in compagnia degli amici della Polizia di Stato e dei supereroi della legalità. Questo compagno di avventure offre una serie di attività, curiosità, vignette, adesivi e pagine personalizzabili che accompagneranno gli studenti per tutto l'anno. La Questura di Oristano è stata selezionata, insieme a quelle di Massa Carrara, Siracusa, Lodi, Roma e Milano, per distribuire il quaderno agli alunni delle classi quarte delle scuole primarie.