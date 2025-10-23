È stato avviato da ieri, mercoledì 22 ottobre, a Nuoro, un nuovo ambulatorio specializzato nelle malattie sessualmente trasmesse, che sarà aperto ogni mercoledì presso la Dermatologia ambulatoriale dell'Ospedale Cesare Zonchello, Padiglione B, secondo piano.

L’ambulatorio sarà seguito dalla giovane e brillante dermatologa Myriam Costeri. "Quando si parla di malattie sessualmente trasmesse – spiega Myriam Costeri - molti pensano ancora solo all’HIV. In realtà esistono anche altre infezioni, quali sifilide, clamidia gonorrea, herpes genitale, condilomi, molluschi, micoplasmi e altre — e spesso non danno sintomi evidenti. Inoltre, negli ultimi anni la loro incidenza è in aumento, soprattutto tra i giovani, e si tratta di patologie spesso sottovalutate o scoperte tardi, ma che possono avere risvolti importanti sulla qualità della vita, sulla fertilità e, in alcuni casi, possono essere trasmesse anche da madre a figlio".

"Talvolta queste infezioni sono asintomatiche – conferma la dottoressa Costeri -, e ci si può contagiare e non accorgersene per settimane. Esiste un cosiddetto periodo finestra, cioè un tempo in cui gli esami possono risultare negativi, anche se l’infezione è già presente. Ecco perché, dopo un rapporto a rischio, è importante ripetere i controlli a distanza di tempo. La prevenzione, quindi, è fondamentale: riconoscere un’infezione in tempo significa curarla meglio e proteggere sé stessi e gli altri".

"Nell’ambulatorio – prosegue la dermatologa - ci occupiamo non solo di diagnosi e trattamento, ma anche di counselling e screening mirati per chi ha avuto rapporti a rischio. E chiaramente di prevenzione. Perché la prevenzione non è mai una perdita di tempo: è la prima forma di rispetto verso sé stessi e verso gli altri".

"Il dermatologo – aggiunge la dottoressa Maria Giovanna Atzori, Direttrice della Struttura Complessa Dermatologia dell’ASL di Nuoro - è la figura chiave: molte di queste infezioni si manifestano proprio sulla pelle o sulle mucose genitali, e attraverso la visita dermatologica è possibile riconoscerle, diagnosticarle precocemente e impostare la terapia più adeguata".

L'apertura dell'ambulatorio dedicato alla prenotazione dei servizi sanitari specializzati è prevista una volta a settimana. Gli interessati possono prenotare un appuntamento recandosi agli sportelli CUP, utilizzando il servizio online CUP-web o anche direttamente tramite smartphone.

Durante la prenotazione, viene fornita una lista delle principali patologie trattate presso la struttura, tra cui sifilide, gonorrea, uretriti, condilomi, ulcere genitali, herpes genitale e pediculosi del pube.