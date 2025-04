Gli agenti della polizia di Cagliari hanno arrestato un 38enne per l’ipotesi di reato detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le manette sono scattate al culmine di un’insolita circostanza che ha dato il via all’indagine. Tutto è cominciato nei parcheggi di un noto supermercato cittadino, dove un passante ha segnalato alla polizia la presenza di un pacco sospetto, poi rivelatosi contenere 1,5 kg di marijuana.

Grazie alle immagini di videosorveglianza e a ulteriori accertamenti, gli agenti sono riusciti a risalire all’identità dell'uomo che, con ogni probabilità, avrebbe smarrito il pacco di droga durante una precedente attività di spaccio.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno quindi attivato un’attività di monitoraggio che ha permesso di localizzare il sospettato presso la propria abitazione. Una volta identificato con certezza, è scattata la perquisizione domiciliare, nel corso della quale sarebbero stati rinvenuti ulteriori quantitativi di stupefacente, materiale per il confezionamento e altri elementi ritenuti utili per l’attività investigativa.

L’uomo, sconosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato e condotto in Questura. Dopo l’udienza di convalida, l’avvocato difensore ha richiesto i termini a difesa e il 38enne è stato rimesso in libertà.