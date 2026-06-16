Si è svolta nella mattinata odierna un’esercitazione antincendio nel porticciolo turistico di Torregrande, nell’ambito delle periodiche attività finalizzate a verificare l’efficienza e l’efficacia operativa di tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze.

La simulazione ha preso avvio alle 9:20, quando la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Oristano ha ricevuto dalla società “Marine Oristanesi”, concessionaria dello scalo turistico, la segnalazione di un incendio a bordo di un’imbarcazione ormeggiata lungo la banchina principale.

Nonostante il tentativo del personale di terra di domare le fiamme utilizzando gli estintori presenti a bordo porto, le operazioni iniziali si sono rivelate inefficaci, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Contestualmente, la Capitaneria di porto di Oristano ha disposto l’invio sul posto della motovedetta CP893 e di una pattuglia via terra. La presenza di un leggero vento da nord ha simulato l’estensione del rogo a una seconda unità ormeggiata nelle vicinanze, con il coinvolgimento di due persone: un passeggero ferito e un altro intossicato.

Entrambi sono stati assistiti dal personale sanitario della Croce Rossa, intervenuto per prestare le prime cure sul posto. Nel frattempo, i Vigili del Fuoco hanno portato a termine le operazioni di spegnimento, riuscendo a domare l’incendio ed evitando l’affondamento delle unità coinvolte e possibili conseguenze ambientali.

L’esercitazione rientra nel programma semestrale di attività della Guardia Costiera, finalizzato a verificare tempi di risposta, coordinamento operativo ed efficacia delle procedure previste dai piani di emergenza, con il coinvolgimento di tutte le componenti del sistema di soccorso.