Prosegue senza sosta il lavoro musicale del maestro Mauro Uselli che sta programmando una stagione ricca di appuntamenti ed eventi dedicati alla musica meditativa. I suoi live, dove musica, spirito e natura si fondono in una sinfonia rigenerativa, stanno facendo il giro dello stivale. Uselli è attivo in diverse città italiane tra cui Bologna dove è stato inserito nel circuito concerti “Bologna Unesco City of Music”.

Ad Alghero, ripartiranno alcune delle performances più amate: i risvegli musicali della domenica mattina presso alcuni luoghi insoliti e inviolati, luoghi simbolo della città catalana, dalla periferia al centro storico, nei luoghi naturali tra cui lo stagno del Calich e il ponte romano a Fertilia, spazi isolati dove la natura selvaggia risplende in tutta la sua bellezza. Il maestro non svela ancora le date, ma verranno condivise nei prossimi giorni. Uselli riproporrà anche un connubio perfetto, che si è instaurato con il tablista Gian Giacomo Carta, musicista di grande talento con cui suona da tempo, riscontrando grande apprezzamento da parte del pubblico.

Quella di Uselli non è solo musica meditativa: il contesto, il luogo che sceglie per le sue performance, portano l’ascoltatore in viaggio che permette loro di scoprire luoghi particolari, a volte dimenticati, oppure angoli e scorci che hanno una storia da raccontare. Quindi la sua musica, oltre all’aspetto meditativo, si fa portavoce di storie, aneddoti, ricordi, memorie. Uselli si è esibito in luoghi apparentemente assurdi, inusuali, immersivi che però traghettano un pubblico sempre più curioso e attento ai messaggi di questo tipo di musica. Possiamo citarne alcuni, come Il ponte di Calabona, la rinomata piazza Santa Croce in cui è stato il primo a dare fiato e suono agli strumenti, le famose esibizioni all’alba sul tetto del Caval Mari’, i concerti nella Porta a mare, di fronte al porto e alla fontana del Cantar, anche al Colle del Balaguer dove l’alba assume un sapore diverso, e che per quanto non si colori d’arancio come al tramonto, diventa fonte d’ ispirazione per tantissime persone.

L’energia delle prime ore del mattino, con i Risvegli musicali, viene e generata da una musica intimista che regala stimoli positivi in perfetta simbiosi con il mondo. Musica meditativa non solo musica indiana: nelle sue composizioni c’è tutto ciò che conosce da sempre riuscendo a improvvisare e intervallando momenti bizzarri alle composizioni classiche, in una fusion in cui barocco e romantico dialogano felicemente, dando spazio a improvvisazioni tipiche del suo estro.

Recentemente ha anche ottenuto grandi riconoscimenti per l’operato musicale nei paesi di Thiesi Bonnannaro e Borutta , paesi nei quali il flautista si esibisce già da mesi nelle più belle basiliche storiche. Il maestro si prepara dunque per questa primavera, e aggiornerà i suoi follower, che ringrazia per il sostegno e la presenza sempre costante ai concerti, attraverso i canali sociale, in particolare facebook: https://www.facebook.com/usellimusic .