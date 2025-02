Blitz della Polizia a Oristano in un’abitazione all’interno della quale un’intera famiglia era dedita allo spaccio di marijuana.

Le attività investigative sviluppate dagli agenti della Squadra Mobile hanno consentito di scoprire - e sequestrare - circa un etto di marijuana oltre a una decina sigarette artigianali confezionate con la canapa e un bilancino elettronico di precisione.

I servizi di osservazione sono stati svolti alla “vecchia maniera” dal personale della Sezione Antidroga, al quale non sono sfuggiti i fugaci e sospetti accessi all’edificio di numerosi ragazzi, quasi tutti giovanissimi e ben conosciuti ai poliziotti per essere assuntori abituali di sostanze stupefacenti.

Gli agenti hanno quindi effettuato una perquisizione domiciliare a carico dei tre componenti della famiglia e di un altro giovane, trovato con loro all’interno dell’abitazione. Per il capofamiglia è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre per i tre giovani, ognuno dei quali trovato in possesso di piccole quantità di stupefacente, la segnalazione amministrativa al Prefetto della Provincia di Oristano.

“Grazie anche al contributo della Polizia Penitenziaria, in particolare del Reparto Cinofili della Polizia Penitenziaria di Nuoro e alla collaborazione dei loro cani Zoi e Leo, si è potuta sviluppare una proficua attività nell’ambito del controllo del territorio oristanese” sottolineano dalla Polizia di Oristano.

In seguito alla segnalazione fatta al Prefetto nei confronti di uno di loro, l’unico maggiorenne, è stata ritirata la patente di guida, mentre gli altri due potranno conseguirla in ritardo rispetto ai loro coetanei.

La Polizia ha reso noto che lo stupefacente, sottoposto a sequestro, era solo la parte residua di quantitativi ben più importanti che le persone denunciate avevano già immesso nel mercato dei giovanissimi oristanesi.