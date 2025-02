A partire dal 10 giugno, Alghero sarà collegata a Belgrado con un volo diretto operato dalla compagnia di bandiera Air Serbia. La tratta avrà una frequenza bisettimanale, con voli il martedì e il venerdì, e sarà attiva fino alla fine di ottobre. Se il collegamento registrerà una buona risposta in termini di traffico passeggeri, potrebbe essere reso operativo tutto l’anno.

L’annuncio è stato dato a Belgrado, a margine della 46ª Fiera del Turismo, dagli assessori regionali ai Trasporti e al Turismo, Barbara Manca e Franco Cuccureddu.

L’assessora Manca ha sottolineato come il nuovo volo rappresenti un’opportunità per attrarre nuovi flussi turistici da un mercato fino a ora poco esplorato. L’apertura della rotta, ha aggiunto Cuccureddu, sarà accompagnata da iniziative di marketing con la compagnia aerea per promuovere la Sardegna come destinazione turistica in Serbia.

La Sardegna alla Fiera del Turismo di Belgrado

La presenza della Regione alla Fiera del Turismo di Belgrado si inserisce in un contesto di promozione internazionale. La Sardegna è stata l’unica regione italiana invitata, nell’ambito dell’evento “Destinazione Italia: dalla Sardegna al turismo delle radici, i luoghi da scoprire”.

Alla cerimonia di apertura erano presenti il Presidente della Repubblica Serba, Aleksandar Vučić, e il Ministro del Turismo e della Gioventù, Husein Memić, oltre all’Ambasciatore d’Italia in Serbia, Luca Gori.

L’assessore Cuccureddu ha sottolineato il forte interesse mostrato dagli operatori del settore e dalla stampa specializzata nei confronti della Sardegna, evidenziando come la crescita economica della Serbia possa rappresentare un’opportunità per il turismo dell’isola.

Nei prossimi mesi, la Regione pubblicherà il bando “Nuove Rotte”, con l’obiettivo di incentivare ulteriori collegamenti aerei e stimolare le compagnie aeree a investire negli aeroporti sardi.