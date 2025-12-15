Con l'avvicinarsi delle feste di Natale, sia le famiglie che i consumatori italiani si trovano di fronte a un panorama economico caratterizzato da segnali positivi riguardo alla spesa e da un aumento dei costi dei beni e servizi legati alle festività.

Secondo le stime più recenti riportate da Borsa Italiana, la spesa complessiva per il Natale 2025 in Italia dovrebbe raggiungere i 28 miliardi di euro, un dato che include alimentari, regali, viaggi e ristorazione, con una spesa media per famiglia di circa 1.085 euro. Fonti istituzionali e associazioni di consumatori sottolineano però che l’effetto complessivo sui bilanci domestici è influenzato da rincari specifici in diverse voci di spesa.

Secondo i dati di Confcommercio, la spesa media per famiglia a dicembre 2025 è stimata a 1.964 euro, mostrando un incremento di circa 53 euro rispetto all'anno precedente. Tuttavia, nonostante questo lieve aumento, l'importo destinato ai regali rimane pressoché invariato (circa 211 euro pro capite nel 2025 rispetto ai 210 euro del 2024).



Al contrario, altri studi riportati da 9 Colonne, evidenziano una diminuzione della spesa media pro capite per i regali rispetto all'anno precedente, con una media di circa 204 euro e un totale di 8,7 miliardi di euro spesi in doni, registrando una diminuzione del 20% rispetto al 2024.

Nei settori alimentari e del cibo, secondo quanto riportato da Rai News, si registrano aumenti dei prezzi dei prodotti tipici natalizi e delle materie prime, con notevoli incrementi per pandori, panettoni e cioccolato.

Per quanto riguarda i trasporti e i viaggi, secondo Euroborsa i costi sarebbero particolarmente elevati: secondo Assoutenti, i prezzi dei voli e dei carburanti sono in aumento, con biglietti aerei per voli nazionali che possono arrivare a diverse centinaia di euro durante il periodo natalizio.

