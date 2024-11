Durante la mattinata di oggi, venerdì 22 novembre, intorno alle ore 09:30, i Vigili del fuoco del distaccamento cittadino sono intervenuti in Via Mazzini ad Alghero per domare un incendio che ha avuto origine nella cucina di una casa.

Il rogo è stato rapidamente circoscritto grazie alla pronta reazione dei VVF, mentre un'autoscala è stata inviata da Sassari per supportare le operazioni di spegnimento e di eventuali evacuazioni.

Presente sul posto anche la Polizia locale per facilitare l'arrivo dei mezzi di soccorso e coordinare le attività di soccorso.