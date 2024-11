Terrore a Bosa durante la serata di ieri, mercoledì 20 novembre, intorno alle 21:30, dove un incendio è divampato nella camera da letto al secondo piano di un edificio residenziale.

IPer domare le fiamme, sono state chiamate le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Macomer e Cuglieri; quella di Macomer è stata la prima ad arrivare sul posto e ha salvato due persone dall'appartamento in fiamme: si tratta una donna di 69 anni, portata in ospedale per intossicazione, e del figlio di 44, che ha riportato alcune leggere ustioni.

Insieme, le squadre hanno spento le fiamme nella camera da letto evitando che si propagassero alle altre stanze. A causa delle temperature molto alte generate all'interno dell'abitazione, l'intervento è durato diverse ore.

Sul posto, l'ambulanza del 118 di Bosa ha prestato soccorso al proprietario della casa, che aveva riportato lievi ustioni nel tentativo di contenere l'incendio. Le forze dell'ordine locali, tra cui la polizia e i carabinieri di Macomer, erano anche presenti durante l'operazione di soccorso.