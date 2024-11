Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti durante la notte tra sabato e domenica in via Palomba angolo via Cugia a Cagliari dopo una segnalazione di un incendio in un edificio abbandonato. Un'auto della Volante è arrivata sul posto e ha visto che le fiamme si stavano diffondendo rapidamente verso il condominio vicino, minacciando le automobili e le moto parcheggiate sulla strada.

In attesa dei Vigili del Fuoco, che erano stati già chiamati dal Centro Operativo, gli agenti hanno utilizzato un estintore presente sull'auto di servizio per contenere le fiamme, poi completamente domate con l'arrivo di un secondo equipaggio.

Durante l'intervento, la polizia ha anche arrestato il presunto responsabile, un 31enne senza fissa dimora, già conosciuto agli agenti per vari precedenti e per essere stato arrestato in passato per un crimine simile ai danni di un edificio del Ministero delle Infrastrutture.

Nel corso della perquisizione, sono stati trovati due accendini e una bomboletta spray nascosti nei suoi pantaloni. Il ragazzo è stato arrestato per l'accusa di incendio e denunciato per non aver rispettato le disposizioni delle autorità. Dopo gli accertamenti, è stato portato presso la Casa Circondariale di Uta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.