I Vigili del Fuoco di Cagliari dalle cinque della mattina sono impegnati in un'operazione di soccorso in via Moro a Maracalagonis, dove un incendio si è sviluppato al primo piano di un'abitazione. La squadra di intervento, composta da autoscala, autobotte e carro aria, sta lavorando sul posto per gestire la situazione.

Durante l'evacuazione dell'edificio, sono state salvate tre persone, una delle quali è diversamente abile, rimaste fino a quel momento intrappolate dalle fiamme.

I Vigili del fuoco sono poi riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando che il rogo, presumibilmente originate da un corto circuito dell'impianto elettrico, coinvolgesse l'intera struttura composta da altri due piani.

Sul post sono intervenuti anche un'ambulanza, che ha trasportato il proprietario della casa, un uomo di 80 anni, al Policlinico di Monserrato, i Carabinieri della Sezione Radiomobile e un funzionario di guardia per valutare l'integrità strutturale dell'edificio dopo il cedimento del solaio dovuto al calore intenso. Le operazioni sono tuttora in corso.