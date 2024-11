Nella giornata di ieri, venerdì 22 novembre, la Squadra Mobile ha eseguito due misure cautelari autorizzate dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Sassari, nei confronti di un uomo e una donna di Olbia, accusati di furto, ricettazione e possesso illegittimo di attrezzi per scassinare serrature, commessi a Sassari.

I due, viaggiando insieme su un ciclomotore rubato nella stessa giornata, hanno compiuto tre furti di borse ai danni di donne diverse. Dopo un'indagine condotta dalla Sezione Reati contro il Patrimonio, la coppia è stata identificata e denunciata all'autorità giudiziaria. Sulla base dei forti indizi di colpevolezza, sono state emesse le misure cautelari nei loro confronti.

In passato i due erano stati allontanati con un provvedimento di foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Sassari, che vietava loro di tornare nel territorio del Comune di Sassari e dintorni senza autorizzazione per tre anni.