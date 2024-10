I Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari, nell’ambito dei servizi volti a contrastare i reati contro il patrimonio, hanno arrestato per furto aggravato e ricettazione Hassidou Jalal, cittadino marocchino 35enne, trovato in possesso di una cospicua quantità di oggetti rubati (stimati in circa 40.000 euro di valore).

Domenica pomeriggio, un Carabiniere di Olbia libero dal servizio ha cercato di bloccare un uomo che aveva appena tentato di rubare, all’interno di un negozio del centro di Olbia, alcuni profumi, nascondendoli in una borsa.

L'uomo non appena si è accorto di essere stato scoperto ha lasciato la refurtiva, è scappato di corsa verso l’uscita, è salito a bordo della sua BMW ed è fuggito mettendo a repentaglio l’incolumità del Carabiniere che a piedi tentava di ostacolarne la marcia.

Il fuggitivo, grazie a controlli immediati disposti dalla Centrale, è stato localizzato e bloccato a 20 km di distanza da un equipaggio della Sezione Radiomobile di Olbia.

La successiva perquisizione nella sua casa consentiva di rinvenire e sequestrare un vero e proprio “bazar”, verosimile frutto di tantissimi furti in esercizi commerciali della zona: migliaia di bottiglie e piccoli contenitori di prodotti per la cosmesi, per l’igiene personale e profumi, abbigliamento (decine di scarpe, centinaia fra felpe, camicie, jeans, giubbotti), accessori vari (anche numerosi zaini scolastici), caffettiere, tantissimi attrezzi da lavoro e bricolage, apparecchi elettronici per bambini per un valore stimato, ad un primo esame, di parecchie decine di migliaia di euro. Ora dovranno essere restituiti ai legittimi proprietari, che possono visionare gli oggetti presso la sede del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Olbia.

Già nel tardo pomeriggio, è stato scoperto che nel vicino negozio “Globo” aveva appena rubato altri prodotti, sfuggendo al personale di vigilanza che tentava di fermarlo.

Il cittadino marocchino è stato arrestato.