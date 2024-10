Nella mattinata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Polizia Militare della Brigata Sassari, unitamente a personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassari hanno arrestato un 24enne sassarese, Michael Calaresu, accusato di rapina impropria ed evasione.

Il giovane, che era agli arresti domiciliari perché imputato per furti commessi in esercizi commerciali cinesi, era stato autorizzato ad assistere alla propria udienza e, pertanto, ad allontanarsi temporaneamente dall’abitazione.

Al termine però, invece di rientrare a casa, il 24enne è entrato in un negozio di abbigliamento cinese del centro e si è impossessato dell’incasso giornaliero e dopo aver ingaggiato una colluttazione con il titolare del negozio accortosi del furto si è dato alla fuga.

Ma la sua corsa è durata poco in quanto, proprio in quel momento, stava transitando lì davanti una pattuglia dei militari dell’Arma che ha visto il giovane - con la refurtiva ancora in mano - uscire di corsa dal negozio e, contestualmente, il titolare chiedere aiuto. Al termine di un rocambolesco inseguimento a piedi nelle vie del centro, i carabinieri sono riusciti a raggiungere il giovane e a mettergli le manette ai polsi.

Il denaro rubato è stato restituito al titolare del negozio, mentre per Michael Calaresu si sono aperte le porte del carcere di Bancali, dove dovrà restare a disposizione della competente Autorità giudiziaria con l’accusa di rapina impropria ed evasione.