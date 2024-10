I Carabinieri del Radiomobile di Sassari, ieri pomeriggio, in zona industriale, hanno arrestato in flagranza di reato tre giovani di Alessandria per furto aggravato in concorso.

I tre ventenni all’interno del centro commerciale Decathlon hanno tentato di asportare diversi capi di abbigliamento sportivo, eliminando piastrine antitaccheggio e indossando direttamente i capi.

Le due ragazze, Silvia V. e Ilenia F., sono state notate, insieme ad un ragazzo, Loris F., che armeggiava con le etichette, da personale di servizio all’interno del negozio.

Quest'ultimo ha immediatamente contattato i Carabinieri i quali sono intervenuti tempestivamente: i tre sono stati bloccati e arrestati, mentre la refurtiva ( valore circa 500 euro)è stata recuperata e restituita.

I tre giovani, in Sardegna per vacanze, sarebbero dovuti rientrare in continente ieri sera.

Stamattina il Tribunale di Sassari ha convalidato l’arresto e condannato i tre a 4 mesi di reclusione con la condizionale.

Foto tratta dal web