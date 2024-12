E' un ragazzo di 18 anni di Sassari quello identificato come responsabile di due rapine consumate sabato sera in due minimarket situati nel centro storico della città.

L'individuo è stato catturato dagli agenti di polizia locale mentre commetteva il reato, a seguito della segnalazione del primo negoziante.

La prima rapina è avvenuta presso un negozio in via Università: il giovane, mascherato, ha minacciato il proprietario con un coltello da cucina dalla lama lunga 20 cm. Il commerciante è fuggito per chiedere aiuto alla stazione mobile della polizia locale in piazza Castello, mentre il rapinatore si è dileguato con un bottino di circa 100 euro.

Gli agenti hanno individuato il giovane in via Roma e lo hanno arrestato mentre si apprestava a compiere la seconda rapina in un secondo minimarket.

L'adolescente, sospettato anche di essere coinvolto in un'altra rapina avvenuta il venerdì precedente in un diverso negozio del centro storico, è stato trasferito nel carcere di Bancali e sarà processato in tribunale oggi stesso.