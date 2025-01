Il sindaco Giuseppe Mascia si è dichiarato estremamente soddisfatto del successo del Capodanno a Sassari, con oltre 20mila persone che hanno partecipato al concerto in piazza d'Italia. Mascia ha sottolineato l'importanza delle norme di sicurezza e ha elogiato le nuove soluzioni adottate per ampliare l'area dell'evento, nonostante la delusione di coloro che non sono riusciti ad accedere. Ha evidenziato che, nonostante il desiderio di installare più schermi, la sicurezza è stata la priorità assoluta.

"Capodanno è stato un grande successo - ha detto il primo cittadino il giorno dopo lo show musicale di Gianna Nannini in piazza d’Italia - le oltre 20mila persone che hanno affollato l’area del concerto, ma anche le tante che sono rimaste fuori e di cui ben comprendiamo la delusione, sono la chiara dimostrazione che la nostra scelta è stata azzeccata".

"Le norme di sicurezza hanno la priorità: alcune zone non affollate della piazza rispondevano a tale finalità – ha continuato Mascia – ma le nuove formule sperimentate per ampliare l’area della manifestazione sono state vincenti". Il sindaco ha precisato che "ci sarebbe piaciuto poter installare altri schermi per accontentare ancora più persone, ma non era possibile proprio per motivi di sicurezza". E dato che "tutto è andato per il meglio e il piano di sicurezza ha funzionato", il bilancio è positivo. "La serata è stata caratterizzata da un grandissimo entusiasmo generale e da un pubblico mai visto prima: questo ci spinge a non fermarci qui", ha detto ancora.

"Sassari è viva e vegeta e noi vogliamo alimentare questa grande voglia di arte, cultura, socialità e divertimento", ha aggiunto l’assessora alla Cultura, Nicoletta Puggioni. "Per questo la musica non si ferma: abbiamo già in serbo un altro appuntamento per sabato in porta Sant’Antonio", hanno annunciato sindaco e assessora.

Appuntamento sabato 4 gennaio dalle 19

L’appuntamento per l’edizione zero della kermesse è fissato per sabato 4 gennaio dalle 19. Grazie al supporto organizzativo di OllahRound Events, l’assessora Nicoletta Puggioni ha allestito con il settore su cui ha delega un programma ricco, vario e coerente con la missione culturale che l’amministrazione persegue attraverso la rassegna. Si parte dal tributo del cantautore Giuliano Rassu a Ginetto Ruzzetta, suo zio e capostipite di una delle scuole di musica sassarese più famose, romantiche e raffinate, e si spazia dalla rumba gitana alla cumbia, dal joropo al bolero, dalla world music al cantautorato, dalla samba al forrò, dal carimbò al funky, sino alla patchanka. Sul palco si alterneranno, oltre all’ensemble guidato da Rassu, Los Matas Chicas, Medit, Filhos Maravilha e Chichimeca.

Il sindaco Mascia ha sottolineato l'importanza di eventi come questo per stimolare la frequentazione di luoghi spesso trascurati e favorire la costruzione di una comunità inclusiva e multiculturale. L'obiettivo è mantenere viva l'energia culturale e sociale che anima la città, offrendo iniziative di alta qualità che coinvolgano la cittadinanza tutto l'anno.

"Vogliamo che Sassari sia viva e vitale tutto l’anno così come lo è stata nel periodo natalizio», è l’auspicio di Nicoletta Puggioni. «In questi primi mesi di mandato abbiamo la conferma del grande fermento culturale, artistico e sociale che anima la nostra città», aggiunge l’assessora. «Dal Capodanno in piazza d’Italia al concerto per la riapertura del Teatro Civico, passando per questa manifestazione dal significato speciale – conclude Puggioni – creiamo i presupposti per assecondare la grande voglia di vivere la città, di riappropriarsi di spazi pubblici al chiuso o all’aperto, e di farlo grazie a iniziative di qualità".